Molestano ragazza al Napoli Pride, poi picchiano quattro poliziotti

Nel corso della colluttazione, uno dei fermati avrebbe colpito un operatore di polizia

Tre giovani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nella tarda serata di ieri al termine di un intervento effettuato durante i servizi di ordine pubblico predisposti in occasione del Napoli Pride. Si tratta di due 23enni e di un 22enne, accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Per uno dei due 23enni è scattata anche l'accusa di lesioni a pubblico ufficiale, dopo che avrebbe aggredito fisicamente un agente intervenuto sul posto. L'episodio si è verificato quando gli agenti del Commissariato Montecalvario sono stati inviati in una zona interessata dalla manifestazione in seguito alla segnalazione della presenza di alcune persone che stavano creando disordini e arrecando disturbo in strada.



Raggiunti i tre giovani, i poliziotti hanno avviato le procedure di identificazione. Secondo quanto ricostruito, durante il controllo i tre avrebbero assunto un atteggiamento sempre più aggressivo, opponendosi all'intervento degli agenti e dando in escandescenza.



La situazione è rapidamente degenerata e i poliziotti sono stati costretti a intervenire per bloccare i tre, operazione che si è rivelata particolarmente complessa. Nel corso della colluttazione, uno dei fermati avrebbe colpito un operatore di polizia, provocandogli lesioni.



Al termine dell'intervento, i tre giovani sono stati arrestati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso gli ulteriori accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto durante le fasi del controllo.