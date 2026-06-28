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Molestano ragazza al Napoli Pride, poi picchiano quattro poliziotti

Nel corso della colluttazione, uno dei fermati avrebbe colpito un operatore di polizia

A cura di Redazione
28 giugno 2026 21:00
Molestano ragazza al Napoli Pride, poi picchiano quattro poliziotti -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Tre giovani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nella tarda serata di ieri al termine di un intervento effettuato durante i servizi di ordine pubblico predisposti in occasione del Napoli Pride. Si tratta di due 23enni e di un 22enne, accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Per uno dei due 23enni è scattata anche l'accusa di lesioni a pubblico ufficiale, dopo che avrebbe aggredito fisicamente un agente intervenuto sul posto. L'episodio si è verificato quando gli agenti del Commissariato Montecalvario sono stati inviati in una zona interessata dalla manifestazione in seguito alla segnalazione della presenza di alcune persone che stavano creando disordini e arrecando disturbo in strada.

Raggiunti i tre giovani, i poliziotti hanno avviato le procedure di identificazione. Secondo quanto ricostruito, durante il controllo i tre avrebbero assunto un atteggiamento sempre più aggressivo, opponendosi all'intervento degli agenti e dando in escandescenza.

La situazione è rapidamente degenerata e i poliziotti sono stati costretti a intervenire per bloccare i tre, operazione che si è rivelata particolarmente complessa. Nel corso della colluttazione, uno dei fermati avrebbe colpito un operatore di polizia, provocandogli lesioni.

Al termine dell'intervento, i tre giovani sono stati arrestati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso gli ulteriori accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto durante le fasi del controllo.

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