Minore abbandona la comunità e si rifugia in un rudere

Il giovane è stato successivamente affidato alle cure e alla gestione degli operatori competenti

È stato ritrovato in uno stabile dismesso un ragazzo minorenne che nei giorni scorsi si era allontanato da una comunità della provincia di Benevento, facendo perdere le proprie tracce e destando preoccupazione tra gli operatori della struttura. L’allarme è scattato quando il giovane non è rientrato nei tempi previsti, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. La segnalazione è stata raccolta dai Carabinieri della Stazione di Apice, che hanno immediatamente avviato le ricerche sul territorio.

Le attività si sono concentrate su un’ampia area circostante, con controlli mirati anche in edifici abbandonati, zone isolate e immobili non utilizzati, ritenuti potenziali luoghi di rifugio temporaneo.

Grazie all’intensificazione delle verifiche, i militari sono riusciti a circoscrivere progressivamente la zona di ricerca fino al rintraccio del minore all’interno di una struttura in stato di abbandono.

Il giovane è stato successivamente affidato alle cure e alla gestione degli operatori competenti, mentre sono in corso ulteriori accertamenti sulle circostanze dell’allontanamento.