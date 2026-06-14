Minaccia i genitori per avere 10 euro e si fa arrestare

L’allarme lanciato ai militari ha consentito un rapido intervento dei Carabinieri

Una richiesta di appena dieci euro si è trasformata nell’ennesimo episodio di violenza familiare, culminato con l’arresto di un 32enne a Castellammare di Stabia. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo avrebbe preteso del denaro dai genitori, presumibilmente per acquistare sostanze stupefacenti. La richiesta, rivolta ancora una volta alla famiglia, si è però scontrata con il rifiuto del padre. Un diniego che avrebbe provocato una violenta reazione da parte del 32enne, il quale, accecato dalla rabbia, avrebbe afferrato un coltello e minacciato di morte il genitore nel tentativo di ottenere il denaro richiesto.

Dopo l’episodio avvenuto all’interno dell’abitazione, l’uomo sarebbe uscito di casa prendendo di mira anche la bicicletta elettrica del padre, danneggiandola prima di allontanarsi.

L’allarme lanciato ai militari ha consentito un rapido intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia, che hanno rintracciato il 32enne poco distante dall’abitazione familiare. Una volta fermato, è stato arrestato e condotto in carcere.

L’uomo si trova ora presso il carcere di Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa delle successive decisioni del magistrato. Dovrà rispondere delle accuse di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento.

L’episodio riporta l’attenzione sul fenomeno delle violenze domestiche legate a situazioni di disagio personale e dipendenza, contesti nei quali spesso i familiari diventano le prime vittime di minacce, intimidazioni e richieste di denaro sempre più pressanti.