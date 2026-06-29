Metro 1 finalmente connessa: arrivano 4G e 5G

sia nelle 16 stazioni sia a bordo dei treni

Connessioni più stabili e performanti saranno presto disponibili lungo l’intera Linea 1 della metropolitana di Napoli, sia nelle 16 stazioni sia a bordo dei treni, grazie all’introduzione del 4G e del 5G. L’attivazione ufficiale del nuovo sistema di copertura sarà presentata domani, martedì 30 giugno, nell’ambito di un’iniziativa promossa dal Comune di Napoli e da ANM. Il progetto, realizzato dalla tower company europea Cellnex, punta a migliorare la qualità della connessione mobile per i passeggeri e per chi frequenta quotidianamente la linea metropolitana, garantendo una rete più stabile e performante anche nei tratti sotterranei.



La presentazione avverrà nel corso del convegno “Connessi al futuro”, in programma alle ore 11:00 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. All’incontro parteciperanno i principali attori istituzionali e tecnici coinvolti nel progetto.



I lavori saranno introdotti dall’assessore comunale alla Transizione Digitale e Smart City, Valerio Di Pietro, e dal vicepresidente e assessore ai Trasporti, Mobilità e Mare della Regione Campania, Mario Casillo. Le conclusioni saranno affidate all’assessore comunale alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza.



L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione del trasporto pubblico cittadino, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei passeggeri e rendere più moderne e connesse le infrastrutture della mobilità urbana.