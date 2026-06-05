Messo in vendita lo scoglio di Rovigliano

Situato alla foce del Fiume Sarno, lo Scoglio di Rovigliano è uno dei luoghi più suggestivi del Golfo di Napoli

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha lanciato un appello al Ministero della Cultura affinché venga valutata l'acquisizione dello Scoglio di Rovigliano, con l'obiettivo di affidarne la tutela al Parco Archeologico di Pompei. Secondo il primo cittadino, lo scoglio rappresenta un bene di straordinario valore storico, archeologico e paesaggistico, strettamente legato alle origini leggendarie della città stabiese. La tradizione identifica infatti il sito con la cosiddetta Petra Herculis, la “roccia di Ercole”, che secondo il mito sarebbe collegata alla fondazione dell'antica Stabia.

Vicinanza ha espresso preoccupazione per l'ipotesi di una possibile vendita del bene, sottolineando la necessità di una riflessione sul suo futuro. Qualora non fosse possibile un intervento diretto dello Stato, il sindaco auspica che siano la Regione Campania o la Città Metropolitana di Napoli a promuoverne l'acquisizione, garantendone la destinazione pubblica e la conservazione.

Nel suo intervento, Vicinanza ha richiamato anche gli studi dello storico stabiese Catello Parisi, che nel 1842 collegava la nascita di Stabia alla figura mitologica di Ercole. Per il sindaco, la Petra Herculis rappresenta oggi un simbolo che unisce mito, identità locale, archeologia e prospettive di valorizzazione culturale.

Situato alla foce del Fiume Sarno, lo Scoglio di Rovigliano è uno dei luoghi più suggestivi del Golfo di Napoli e conserva testimonianze storiche che lo rendono un punto di riferimento per la memoria del territorio vesuviano. La proposta di acquisizione pubblica mira a inserirlo in un più ampio percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell'area.