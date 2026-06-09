Maxi-blitz dei Nas nel mercato ortofrutticolo di Sarno

Gli esiti dell’operazione sono ancora in fase di elaborazione e non si escludono ulteriori sviluppi

Un’operazione di controllo su larga scala è stata avviata nelle prime ore della mattinata dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, impegnati in un’ispezione presso il mercato rionale di via San Valentino, a Sarno. L’intervento ha interessato l’intera area commerciale, con un’attività di verifica protrattasi per diverse ore e che ha temporaneamente rallentato le operazioni di vendita. Nel corso dei controlli, i militari hanno concentrato l’attenzione soprattutto sulle condizioni igieniche dei punti vendita e degli spazi destinati allo stoccaggio delle merci. Particolare rilievo è stato dato allo stato di conservazione dei prodotti alimentari esposti e custoditi nei depositi, per accertarne la corretta gestione lungo tutta la filiera interna al mercato.

Le verifiche non si sono limitate all’aspetto sanitario. I Carabinieri hanno infatti ispezionato celle frigorifere, modalità di conservazione degli alimenti, temperature di mantenimento e sistemi di smaltimento dei rifiuti, valutando la conformità delle procedure adottate dagli operatori presenti.

Parallelamente è stata avviata un’analisi della documentazione amministrativa e contabile delle attività commerciali controllate. Gli accertamenti hanno riguardato in particolare la tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli e la loro provenienza, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare.

Gli esiti dell’operazione sono ancora in fase di elaborazione e non si escludono ulteriori sviluppi o eventuali provvedimenti a carico delle attività risultate non conformi.