“Maravilhas de Nápoles”, nettubino salva turisti brasiliani

Asia Napoli ha sottolineato il valore del gesto, evidenziando come gli operatori dell’azienda non si limitino ai soli servizi di igiene urbana

Un gesto di solidarietà e spirito di servizio ha trasformato un imprevisto tecnico in un momento di accoglienza e riconoscenza per Napoli. Un gruppo di turisti brasiliani, rimasto in panne con l’auto in un giorno festivo caratterizzato da strade semideserte, è stato soccorso da un operatore dell’Asia Napoli, che ha permesso loro di ripartire collegando la batteria del veicolo. L’episodio si è verificato durante le ore centrali della giornata, quando il mezzo dei visitatori sudamericani si è improvvisamente fermato a causa di un guasto elettrico. In difficoltà e impossibilitati a proseguire il viaggio, i turisti sono stati notati da un operatore dell’azienda municipale impegnata nei servizi di igiene urbana, che ha deciso di intervenire.

Dopo aver accostato il proprio mezzo di servizio, l’operatore ha utilizzato i cavi per effettuare l’avviamento d’emergenza del veicolo, riuscendo in pochi minuti a rimetterlo in funzione tra gli applausi e i ringraziamenti dei turisti, che hanno poi definito l’esperienza con l’espressione “Maravilhas de Nápoles”.

In una nota, Asia Napoli ha sottolineato il valore del gesto, evidenziando come gli operatori dell’azienda non si limitino ai soli servizi di igiene urbana, ma rappresentino anche un punto di riferimento per cittadini e visitatori.

L’amministratore unico, Domenico Ruggiero, ha parlato di un “segno concreto di accoglienza e senso civico”, mentre il direttore delle risorse umane, Benino Maddaluno, ha ricordato come la formazione interna contribuisca a sviluppare professionalità capaci di intervenire anche in situazioni di difficoltà.

Terminato l’intervento, l’operatore ha ripreso regolarmente il proprio servizio, mentre il gruppo di turisti ha potuto continuare la visita della città.