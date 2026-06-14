Mamma va dalla figlia con una bottiglia di benzina per farsi dare i soldi

L'indagata è stata quindi accompagnata negli uffici di polizia per le formalità di rito e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria

Momenti di forte tensione a Napoli, nel quartiere Ponticelli, dove una donna di 63 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentata estorsione ai danni della figlia. L'intervento degli agenti è scattato in seguito a una segnalazione che indicava la presenza di una persona particolarmente agitata e molesta nei pressi di un'abitazione. Sul posto sono giunti i poliziotti del Commissariato Ponticelli, che hanno immediatamente individuato la donna.

Secondo quanto ricostruito, la 63enne si trovava all'esterno dell'abitazione in evidente stato di agitazione e aveva con sé una bottiglia contenente un liquido infiammabile e un accendino. La situazione ha subito destato preoccupazione negli operatori, che sono intervenuti tempestivamente riuscendo a bloccarla e a mettere in sicurezza l'area, evitando possibili conseguenze più gravi.

Durante gli accertamenti, gli agenti hanno raccolto la testimonianza della figlia della donna. La giovane avrebbe riferito che, poco prima dell'arrivo della polizia, la madre le aveva chiesto una somma di denaro. Al suo rifiuto, la 63enne avrebbe reagito minacciandola, dando origine a una situazione di forte tensione culminata con la richiesta di intervento alle forze dell'ordine.

Alla luce degli elementi raccolti e delle dichiarazioni rese, i poliziotti hanno proceduto all'arresto della donna con l'accusa di tentata estorsione. L'indagata è stata quindi accompagnata negli uffici di polizia per le formalità di rito e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà ora valutare la sua posizione.

L'episodio si inserisce nel quadro delle attività di controllo e intervento svolte quotidianamente dalle forze dell'ordine sul territorio per prevenire e contrastare situazioni di violenza e reati in ambito familiare.