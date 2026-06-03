Maltempo in Campania: allerta meteo per temporali, vento e rischio frane

La Protezione Civile segnala possibili criticità legate alla rapida evoluzione dei fenomeni temporaleschi

Torna il maltempo sulla Campania. La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo valido dalle ore 10 alle ore 20 di oggi per il rischio di temporali anche intensi, accompagnati da raffiche di vento, fulmini, grandinate e possibili fenomeni di dissesto idrogeologico. L’allerta interessa gran parte del territorio regionale, comprese la Piana Campana, l’area metropolitana di Napoli, le isole del Golfo, l’area vesuviana, la Penisola Sorrentina e Amalfitana, l’Alta Irpinia, il Sannio, il Cilento e le aree interne della regione. Secondo le previsioni, i fenomeni più significativi potrebbero concentrarsi soprattutto nei settori interni, dove sono attesi rovesci e temporali localmente di moderata intensità.

A Napoli il Comune ha disposto una serie di misure preventive per garantire la sicurezza dei cittadini. Per tutta la durata dell’allerta resteranno chiusi i parchi pubblici cittadini, il Pontile Nord di Bagnoli e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche. Particolare attenzione sarà inoltre rivolta ai sottopassi e alle aree maggiormente esposte al rischio di allagamenti, che potrebbero essere temporaneamente chiusi in caso di precipitazioni intense.

Tra i punti monitorati figurano il sottopasso di via Claudio nei pressi dello stadio Maradona, i sottopassi di viale dei Ciliegi a Chiaiano, quelli di Poggioreale, Barra e del Centro Direzionale, oltre all’area di Sant’Antonio a Soccavo.

La Protezione Civile segnala possibili criticità legate alla rapida evoluzione dei fenomeni temporaleschi. Le forti piogge potrebbero causare allagamenti di strade e locali interrati, rigurgiti dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori. Non si escludono inoltre cadute di alberi, rami e strutture provvisorie a causa delle raffiche di vento, così come fenomeni franosi e cadute di massi nelle zone più fragili dal punto di vista idrogeologico.

Le autorità invitano la popolazione alla prudenza, limitando gli spostamenti non necessari durante le ore interessate dall’allerta e prestando particolare attenzione nelle aree soggette ad allagamenti o nei pressi di alberature, impalcature e corsi d’acqua.

La situazione sarà costantemente monitorata dalla Protezione Civile regionale e dagli enti locali, pronti ad adottare ulteriori provvedimenti qualora le condizioni meteorologiche dovessero peggiorare.