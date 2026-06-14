Lo inseguono tra la folla e gli sparano alle gambe

I militari hanno avviato la raccolta delle testimonianze delle persone presenti al momento degli spari e stanno acquisendo le immagini delle telecamere

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di sabato a Monteruscello, quartiere di Pozzuoli, dove una sparatoria avvenuta in una zona particolarmente frequentata ha provocato il ferimento di un giovane di 25 anni. L’episodio si è verificato intorno alle ore 19 in via Carlo Carrà, a pochi metri da un esercizio commerciale, sotto gli occhi di numerosi cittadini presenti in strada.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato inseguito e successivamente raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco che lo hanno ferito a entrambe le gambe. Subito dopo gli spari, alcune persone presenti sul posto sono intervenute per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari. Il 25enne è stato poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stato ricoverato per le ferite riportate. Le sue condizioni sono considerate serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire. Al momento non sono stati resi noti elementi sull’identità dell’autore o degli autori degli spari né sul possibile movente dell’agguato. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione le fasi che hanno preceduto il ferimento e verificare se il giovane fosse l’obiettivo di un’azione premeditata.

Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Pozzuoli, insieme ai militari della Tenenza di Quarto e della Stazione di Pozzuoli, allertati dalla centrale operativa del 112. L’area è stata immediatamente isolata e transennata per consentire lo svolgimento dei rilievi balistici e delle attività investigative.

I militari hanno avviato la raccolta delle testimonianze delle persone presenti al momento degli spari e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. I filmati potrebbero fornire elementi determinanti per identificare il responsabile, ricostruire il percorso seguito prima dell’azione e individuare la direzione della fuga successiva.

Per consentire le operazioni investigative e garantire la sicurezza, via Carlo Carrà è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare. La circolazione sarà ripristinata una volta completati gli accertamenti tecnici e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

Le indagini proseguono nel massimo riserbo, mentre gli inquirenti stanno verificando ogni pista utile a fare piena luce sull’episodio che ha scosso la comunità di Monteruscello.