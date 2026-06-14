Evento abusivo in una villa vesuviana, i carabinieri irrompono e bloccano tutto

Le contestazioni hanno riguardato anche l’attività commerciale vera e propria, risultata priva delle autorizzazioni necessarie

Un’esibizione musicale di un gruppo soul si è conclusa con una serie di contestazioni amministrative e penali a carico dei titolari della struttura e della società organizzatrice dell’evento. L’intervento è scattato a seguito di controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia insieme alla Polizia Locale. Secondo quanto emerso dalle verifiche, l’evento si sarebbe svolto in una struttura non autorizzata all’apertura come luogo di pubblico spettacolo. Per questo motivo è stata contestata l’apertura abusiva, oltre a ipotesi di omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Nel corso degli accertamenti sono emerse diverse irregolarità anche sul piano della sicurezza. All’interno del locale, infatti, non sarebbero stati presenti estintori né presidi antincendio. Inoltre, è stata rilevata la mancata conformità del quadro elettrico e l’assenza delle necessarie misure di sicurezza a tutela dei lavoratori e degli impianti.

Le contestazioni hanno riguardato anche l’attività commerciale vera e propria, risultata priva delle autorizzazioni necessarie per la somministrazione di alimenti e bevande. A ciò si aggiunge la mancata comunicazione al Comune relativa all’impatto acustico dell’evento e l’impiego di personale non regolarmente assunto.

A seguito delle irregolarità riscontrate, l’attività è stata sospesa e una parte del giardino della villa è stata sottoposta a sequestro. Ai responsabili sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 20mila euro.