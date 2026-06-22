Lite per una ragazza, ucciso 40enne napoletano

L’episodio si è verificato in un parcheggio nei pressi dell’area cimiteriale

Un incontro organizzato per chiarire questioni personali si è trasformato in una tragedia nella serata di ieri a Zibido San Giacomo, nel Milanese. Un uomo di 40 anni, Claudio Miranda, originario della provincia di Napoli, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile al termine di una violenta lite. Per la sua morte è stato arrestato un 31enne con l’accusa di omicidio volontario. L’episodio si è verificato in un parcheggio nei pressi dell’area cimiteriale del comune lombardo, dove i protagonisti della vicenda si erano dati appuntamento per affrontare una controversia che, secondo le prime ricostruzioni, riguardava una donna.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. Fondamentale si è rivelata l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno consentito agli investigatori di raccogliere importanti elementi utili all’inchiesta.



Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, Claudio Miranda si sarebbe presentato all’appuntamento accompagnato da altre tre persone, al momento non ancora identificate. Durante il confronto sarebbe comparsa anche una pistola scacciacani, impugnata dalla vittima.



Gli investigatori ritengono che il quarantenne avrebbe esploso due colpi a salve in direzione del padre del 31enne poi arrestato. Un gesto che avrebbe fatto precipitare la situazione nel giro di pochi istanti.



A quel punto il giovane, che si trovava all’interno della propria automobile, avrebbe reagito accelerando improvvisamente. L’auto avrebbe così investito Miranda, schiacciandolo contro un altro veicolo parcheggiato nelle vicinanze. L’impatto è stato violentissimo e per il quarantenne non c’è stato nulla da fare.



I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di prestare assistenza alla vittima, ma le gravi ferite riportate si sono rivelate incompatibili con la vita. Il decesso è stato constatato poco dopo.



Alla luce degli elementi raccolti nelle prime ore successive ai fatti, il conducente dell’auto, Stefano Pasceri, 31 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. La sua posizione è ora al vaglio della Procura competente, che coordina gli approfondimenti investigativi insieme ai carabinieri.



Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda, individuare le altre persone presenti all’incontro e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno inoltre verificando il contesto che ha portato all’appuntamento e le ragioni alla base del conflitto tra le parti.



La morte di Claudio Miranda ha profondamente colpito le comunità coinvolte e riporta l’attenzione sui rischi legati a regolamenti di conti e confronti personali che possono degenerare improvvisamente in episodi di estrema violenza con conseguenze irreparabili.