Lite dal barbiere finisce a coltellate

L’uomo è stato immediatamente preso in carico dal personale sanitario e sottoposto agli accertamenti diagnostici necessari

Momenti di tensione nel quartiere Avvocata di Napoli, dove un uomo di 36 anni è rimasto ferito al termine di una violenta lite scoppiata all’interno di una barberia. Il ferito, identificato con le iniziali E.A. e originario della zona di Gesù e Maria, tra via Salvator Rosa e piazza Mazzini, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli. Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe avvenuto nel corso della giornata all’interno dell’esercizio commerciale, dove per motivi ancora in fase di accertamento sarebbe nato un alterco tra il 36enne e un altro cliente presente nel locale. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una colluttazione.

Durante la lite, l’uomo avrebbe riportato una ferita lacero-contusa da arma da taglio all’altezza della spalla destra. Le sue condizioni hanno richiesto il trasferimento immediato al pronto soccorso, dove è stato accompagnato dallo stesso titolare della barberia.

Giunto al Cardarelli, il 36enne avrebbe inizialmente fornito ai medici e agli operatori sanitari una sommaria ricostruzione dell’accaduto, riferendo di aver reagito all’aggressione colpendo il presunto assalitore con una sedia. «Gli ho spaccato una sedia in testa», avrebbe raccontato poco prima di perdere conoscenza.

L’uomo è stato immediatamente preso in carico dal personale sanitario e sottoposto agli accertamenti diagnostici necessari. In particolare, i medici hanno disposto una Tac per verificare l’eventuale presenza di lesioni interne o complicazioni derivanti dalla ferita riportata.

Secondo le prime informazioni provenienti dall’ospedale, il paziente non sarebbe in pericolo di vita, anche se resta sotto osservazione per monitorare il quadro clinico e completare gli esami diagnostici.

Sull’episodio sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare il responsabile dell’accoltellamento. Non si esclude che nelle prossime ore possano emergere ulteriori dettagli sulle cause che hanno portato alla violenta aggressione.