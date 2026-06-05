Like sui social a una ragazza, disabile gambizzato

sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la gamba rimasta

Sarebbe stato attirato in un’agguato e non vittima di una semplice rapina il 29enne disabile rimasto ferito una settimana fa a Napoli, colpito da un proiettile alla gamba sinistra. È quanto emerso dalle indagini della Polizia di Stato, che hanno ricostruito una dinamica molto diversa da quella inizialmente raccontata dalla vittima. L’uomo, già segnato da una grave invalidità a seguito di un incidente stradale nel 2019 che gli aveva causato l’amputazione di una gamba, aveva inizialmente riferito agli investigatori di essere stato aggredito durante un tentativo di rapina del suo orologio.

Gli accertamenti, supportati anche dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno però portato a una ricostruzione differente, successivamente confermata dalla stessa vittima alla presenza del suo legale. Secondo quanto emerso, il 29enne sarebbe stato contattato e attirato in strada con una scusa da un giovane che si è poi presentato insieme a un complice in scooter.

Una volta sul posto, l’aggressore avrebbe estratto una pistola e sparato un colpo alla gamba sinistra della vittima, per poi sottrargli l’orologio. L’oggetto, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato successivamente restituito a seguito di una trattativa.

Le indagini proseguono per chiarire il movente dell’aggressione, che secondo gli investigatori sarebbe legato a dinamiche personali e a contesti sociali delicati, oltre che a possibili collegamenti con ambienti criminali.

Il 29enne è ora ricoverato in ospedale e sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la gamba rimasta.