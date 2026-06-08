L'Eav si ferma ancora: quattro ore di sciopero

L’agitazione coinvolgerà quindi tutte le linee, comprese quelle ferroviarie e automobilistiche

Possibili disagi in vista per i passeggeri dei trasporti gestiti da EAV, l’Ente Autonomo Volturno, a causa di uno sciopero aziendale di quattro ore proclamato per venerdì 12 giugno. L’agitazione interesserà l’intero comparto del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma. A comunicarlo è la stessa azienda in una nota ufficiale, nella quale viene specificato che lo sciopero è stato indetto dalle principali organizzazioni sindacali del settore: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal. L’astensione dal lavoro è prevista nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13.

Durante lo sciopero, precisano dall’ente, la regolare effettuazione delle corse non sarà garantita e dipenderà dal numero di lavoratori che aderiranno all’iniziativa. Saranno comunque assicurate le partenze programmate nelle fasce orarie antecedenti e successive allo stop, secondo quanto indicato nei consueti servizi informativi.

L’agitazione coinvolgerà quindi tutte le linee gestite da EAV, comprese quelle ferroviarie e automobilistiche, con possibili ripercussioni sulla circolazione e sull’organizzazione degli spostamenti quotidiani degli utenti.

L’azienda invita i viaggiatori a consultare i canali ufficiali per verificare nel dettaglio le corse garantite e pianificare per tempo i propri spostamenti, in considerazione delle possibili cancellazioni o variazioni di servizio nella fascia interessata dallo sciopero.