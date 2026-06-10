Lavoro sommerso e problemi igienici, chiuso con bar con un milione e mezzo di follower

Alla luce delle violazioni accertate, è scattata la denuncia del titolare e la sospensione dell’esercizio commerciale

Una caffetteria–cornetteria del quartiere Marianella, a Napoli, molto seguita sui social con oltre un milione e mezzo di follower, è finita al centro di un’operazione di controllo da parte dei Carabinieri, che ha portato alla sospensione dell’attività e a diversi provvedimenti sanzionatori. Nel corso delle verifiche, effettuate insieme al personale dell’Asl di Napoli, i militari hanno riscontrato la presenza di due lavoratori impiegati in nero e gravi irregolarità sul piano igienico-sanitario. All’interno del locale sono stati inoltre sequestrati circa 450 chilogrammi di alimenti ritenuti non conformi alle norme di conservazione e sicurezza.

Alla luce delle violazioni accertate, è scattata la denuncia del titolare e la sospensione dell’esercizio commerciale, molto frequentato quotidianamente da numerosi clienti. Le autorità hanno contestato sanzioni amministrative per un importo complessivo di decine di migliaia di euro: circa 36 mila euro per l’impiego di personale irregolare e ulteriori 24 mila euro per altre infrazioni riscontrate durante l’ispezione, oltre a una ulteriore sanzione da 5 mila euro.

Le attività di controllo hanno evidenziato anche criticità rilevanti sotto il profilo della sicurezza alimentare, che hanno portato al sequestro dei prodotti. Le verifiche proseguono per ulteriori accertamenti sulla posizione dell’attività e sulle condizioni di esercizio.