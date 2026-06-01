Lavori in corso, limitata la linea Eav

Una volta terminati i lavori e ripristinata la circolazione, il servizio verrà potenziato grazie all’attivazione della nuova variante

Al fine di consentire il completamento dei lavori propedeutici all’apertura della nuova “variante Cancello”, che collegherà la stazione di Napoli Centrale con Cancello RFI passando per la stazione di Afragola Alta Velocità, RFI ha disposto la sospensione della tratta Napoli Centrale–Cancello per tutto il mese di giugno 2026. A seguito di questa interruzione, EAV ha comunicato che il servizio ferroviario della linea Napoli–Piedimonte Matese sarà limitato alla tratta Piedimonte Matese–Caiazzo, nel periodo compreso tra l’inizio del servizio del 1° giugno e la fine del servizio del 3 luglio 2026. Durante la sospensione sarà attivo un servizio di autobus sostitutivi tra Caiazzo e Napoli Centrale.

Una volta terminati i lavori e ripristinata la circolazione, il servizio verrà potenziato grazie all’attivazione della nuova variante Cancello, con l’instradamento di 14 treni al giorno e l’istituzione di una nuova fermata presso la stazione di Afragola AV/AC. L’obiettivo è migliorare i collegamenti tra i comuni della linea ex Alifana, Napoli Centrale e il nodo di Afragola, importante punto di interscambio con l’Alta Velocità nazionale.

Il periodo di sospensione sarà inoltre utilizzato per eseguire ulteriori interventi di manutenzione e messa in sicurezza, in particolare nella tratta Caiazzo–Sant’Angelo in Formis. I lavori riguarderanno l’adeguamento delle gallerie agli standard di sicurezza, il risanamento e rinnovo dell’armamento ferroviario e l’adeguamento alle normative tecniche vigenti.

Tutti i dettagli su orari, fermate dei bus sostitutivi e nuovo servizio saranno disponibili sul sito ufficiale di EAV.