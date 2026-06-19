L'auto della mamma finisce fuori strada, muore la figlia di 4 anni

La madre della vittima è stata invece trasferita d’urgenza in ospedale in condizioni critiche

Tragedia nel pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 240, l’arteria che collega Bari a Capurso, dove un grave incidente stradale è costato la vita a una bambina di appena 4 anni. Nell’impatto sono rimaste ferite anche la madre della piccola, le cui condizioni vengono definite molto serie, e un uomo di 37 anni, trasportato in ospedale per le cure necessarie. L’allarme è scattato subito dopo il violento sinistro, che ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118, delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Quando il personale medico è giunto sul posto, per la bambina non c’era purtroppo più nulla da fare. I gravissimi traumi riportati nell’incidente si sono rivelati fatali e ogni tentativo di soccorso è risultato vano.



La madre della vittima è stata invece trasferita d’urgenza in ospedale in condizioni critiche, dove è attualmente ricoverata e sottoposta alle cure dei medici. Ferito anche un uomo di 37 anni, trasportato all’ospedale Di Venere di Bari con un trauma cranico e una lesione alla gamba sinistra. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni disponibili, non sarebbero tali da far temere per la vita.



La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori. Dai primi accertamenti emerge che l’automobile sulla quale viaggiavano la bambina e la madre sarebbe uscita improvvisamente di strada. Resta però da chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo. Gli agenti della Polizia Stradale stanno verificando l’eventuale coinvolgimento di un secondo mezzo che, secondo le prime ipotesi, potrebbe aver urtato l’auto mentre procedeva nella direzione opposta.



Per consentire i rilievi tecnici e le operazioni di soccorso, il traffico lungo la provinciale 240 è stato temporaneamente bloccato, con inevitabili disagi alla circolazione. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità.



La notizia ha profondamente colpito la comunità locale, sconvolta dalla morte della piccola vittima, l’ennesima tragedia che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e sulle conseguenze spesso devastanti degli incidenti sulle arterie extraurbane.