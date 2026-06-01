Ladro si arrampica per svaligiare un appartamento ma cade nel vuoto

Alcuni passanti avrebbero assistito alla scena e immediatamente allertato i soccorsi

Un uomo, presunto autore di un furto in abitazione, è rimasto ferito dopo una caduta avvenuta durante la fuga da un appartamento ad Aversa, in provincia di Caserta. Secondo una prima ricostruzione, il soggetto si sarebbe introdotto in una casa al secondo piano di un edificio situato in via Salvatore di Giacomo. Durante l’azione, qualcosa avrebbe interrotto il suo tentativo di furto, costringendolo a cercare una via di fuga attraverso una finestra. Nel tentativo di scappare, però, avrebbe perso l’equilibrio precipitando a terra da un’altezza significativa.

Alcuni passanti avrebbero assistito alla scena e immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato l’uomo all’ospedale Moscati di Aversa per le cure del caso.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia locale, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto e verificando la versione dei fatti.