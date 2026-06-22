Ladri scassinano negozio e distruggono la telecamera che li riprende

uno dei componenti della banda è riuscito a danneggiare e distruggere la telecamera di videosorveglianza

Tentato furto nella notte ai danni di un negozio di elettronica a Casoria, nell’area nord di Napoli, dove una banda composta da più persone ha cercato di introdursi all’interno dell’attività commerciale senza però riuscire a portare a termine il colpo. Il raid è stato interrotto anche grazie all’intervento dei residenti e all’arrivo delle forze dell’ordine, allertate dal trambusto. L’episodio risale alla notte di venerdì 19 giugno, intorno alle 22.30. Secondo quanto ricostruito dalle immagini di videosorveglianza, un’automobile si è fermata nei pressi del negozio dal quale sono scese diverse persone con il volto coperto. Il gruppo, almeno sei individui, si è subito diretto verso l’ingresso dell’attività armato di attrezzi da scasso, tentando di forzare la serranda e la porta d’accesso.



Nonostante il via vai di veicoli lungo la strada, i malviventi hanno proseguito nelle operazioni, muovendosi con rapidità e coordinazione. A un certo punto, uno dei membri della banda si è accorto della presenza di una telecamera di sorveglianza esterna che riprendeva l’intera scena. Dopo un breve momento di esitazione e quella che sembrerebbe una rapida consultazione tra i complici, il gruppo si è temporaneamente allontanato dalla zona.



Pochi minuti più tardi, i ladri sono tornati sul posto tentando nuovamente di forzare l’ingresso del negozio. In questa seconda fase del tentativo di furto, uno dei componenti della banda è riuscito a danneggiare e distruggere la telecamera di videosorveglianza, nel tentativo di eliminare le prove dell’azione in corso.



Nonostante ciò, il colpo non è andato a segno. Le protezioni del locale hanno resistito ai tentativi di effrazione e i malviventi non sono riusciti ad accedere all’interno dell’attività commerciale. Nel frattempo, alcuni residenti della zona, insospettiti dai rumori e dalla presenza del gruppo, hanno lanciato l’allarme, consentendo l’intervento delle forze dell’ordine.



All’arrivo delle pattuglie, la banda si era già dileguata facendo perdere le proprie tracce. L’intero gruppo è riuscito a fuggire a bordo dell’auto con cui era arrivato, ma le immagini registrate prima della distruzione della telecamera sono ora al vaglio degli investigatori.



Il materiale video è stato consegnato dal titolare del negozio anche al parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che ha contribuito alla diffusione del caso. Gli inquirenti stanno analizzando ogni dettaglio utile per risalire all’identità dei responsabili e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nella zona.



Resta intanto la preoccupazione tra i residenti e i commercianti del quartiere, che temono nuove incursioni da parte della stessa banda o di gruppi analoghi. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli nell’area per prevenire ulteriori episodi e garantire maggiore sicurezza sul territorio.