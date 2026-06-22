Ladri nella salumeria del noto tiktoker: portata via anche la cassa

A denunciare l’accaduto sono stati gli stessi titolari, che hanno diffuso anche le immagini delle videocamere di sorveglianza

Furto nella notte a Napoli ai danni di una salumeria molto conosciuta anche sui social. Il colpo è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Michelangelo da Caravaggio, nella zona collinare compresa tra Vomero e Posillipo, e ha preso di mira la salumeria “La Fonte Lattea Calda”, locale diventato popolare online grazie ai contenuti pubblicati su TikTok, dove conta centinaia di migliaia di follower. Secondo quanto ricostruito, i ladri avrebbero agito nelle ore notturne riuscendo a mandare in frantumi la vetrina d’ingresso e a introdursi all’interno del locale. Una volta dentro, la zona del registratore di cassa è stata trovata completamente a soqquadro, con documenti, ricevute e merce sparsa sul pavimento.



A denunciare l’accaduto sono stati gli stessi titolari, che hanno diffuso anche le immagini delle videocamere di sorveglianza e dei danni subiti. Il video mostra chiaramente i segni del passaggio dei malviventi e la devastazione lasciata all’interno dell’attività.



In un lungo messaggio pubblicato sui social, i proprietari hanno espresso amarezza e sconforto per quanto accaduto, sottolineando il valore umano e familiare del loro lavoro quotidiano. “Dietro questa attività non ci sono solo mura, attrezzature o prodotti – hanno scritto – ma sacrifici, notti insonni e giornate di lavoro senza sosta. Vedere il frutto di tanti sforzi colpito da un gesto così vile fa male”.



Nonostante lo choc, i titolari hanno ribadito la volontà di non arrendersi e di continuare l’attività con la stessa determinazione di sempre, ringraziando inoltre le numerose persone che hanno manifestato solidarietà e vicinanza dopo la diffusione della notizia.



Sull’episodio potrebbero ora avviarsi accertamenti da parte delle forze dell’ordine per risalire ai responsabili del furto, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza.