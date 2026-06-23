Vandali nella scuola, distrutti i giochi dei bambini

l’Ufficio Tecnico comunale ha effettuato un sopralluogo per la quantificazione dei danni

Raid vandalico nella notte alla scuola dell’infanzia “Collodi” a Melito di Napoli, dove ignoti hanno danneggiato pesantemente gli spazi esterni del plesso, distruggendo i giochi destinati ai bambini. A denunciare l’accaduto è la sindaca del comune dell’area nord di Napoli, Dominique Pellecchia, che ha espresso forte indignazione per quanto avvenuto: un gesto definito “grave e inaccettabile” perché colpisce un luogo simbolo della comunità, dedicato alla crescita e all’educazione dei più piccoli.



Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, con Polizia Municipale e Carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per risalire ai responsabili. Le attività investigative si concentrano anche sull’analisi delle immagini di una telecamera di videosorveglianza presente all’esterno del plesso scolastico, già acquisite per la visione da parte degli inquirenti.



Contestualmente, l’Ufficio Tecnico comunale ha effettuato un sopralluogo per la quantificazione dei danni e per programmare gli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza degli spazi.



Nonostante l’episodio, l’amministrazione comunale ha annunciato l’intenzione di procedere rapidamente alla riapertura della scuola, con interventi immediati per il ripristino delle aree danneggiate. “Confidiamo nel lavoro delle autorità competenti e nella collaborazione dei cittadini – ha fatto sapere il Comune – affinché episodi simili non si ripetano e non trovino spazio nella nostra comunità”.