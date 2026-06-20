Ladre nel negozio di profumi appena aperto

L’episodio è stato denunciato alle autorità competenti, alle quali sono stati consegnati anche i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza

Brutto episodio nella mattinata a Volla, dove un’attività commerciale appena aperta — da soli due giorni — è stata presa di mira due ladre che si sarebbero introdotti nel negozio portando via un oggetto esposto in vendita. Secondo quanto raccontato dal titolare, due persone sarebbero entrate all’interno dell’esercizio e, approfittando di un momento di distrazione, avrebbero allungato le mani sottraendo un tester presente nel punto vendita. Il tutto sarebbe avvenuto in pochi istanti, senza destare inizialmente sospetti.L’attività, appena avviata e ancora nelle prime fasi di apertura al pubblico, si è così trovata a fare i conti con un episodio che ha lasciato amarezza e preoccupazione nella gestione del negozio. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne avrebbero ripreso l’accaduto, fornendo elementi utili per ricostruire la dinamica del furto.Il titolare, oltre a segnalare quanto avvenuto, ha espresso la propria preoccupazione per la frequenza con cui episodi simili colpiscono le attività commerciali, soprattutto quelle di recente apertura, spesso più esposte a situazioni di questo tipo.L’episodio è stato denunciato alle autorità competenti, alle quali sono stati consegnati anche i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del negozio. Saranno ora le forze dell’ordine a svolgere gli accertamenti necessari per risalire ai responsabili.Resta l’amarezza per un gesto che colpisce un’attività appena avviata, con investimenti e sacrifici, e che riaccende il tema della sicurezza nei negozi del territorio, soprattutto nelle fasi iniziali di apertura.Il titolare lancia infine un appello per una maggiore attenzione e per un rafforzamento dei controlli, con l’obiettivo di prevenire episodi simili e tutelare maggiormente i commercianti locali.