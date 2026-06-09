La tecnica del filo di colla per svaligiare le case

I residenti invitano i vicini a controllare con attenzione porte e serrature

Cresce la preoccupazione tra i residenti del Rione Alto, a Napoli, dove negli ultimi giorni numerosi cittadini hanno segnalato la presenza di due persone sospette sorprese dalle telecamere di videosorveglianza mentre si aggirano tra palazzi e condomini del quartiere. Le immagini, registrate sia dagli impianti condominiali sia da telecamere private installate all’esterno delle abitazioni, mostrerebbero i due uomini intenti a osservare ingressi e appartamenti, alimentando il timore che possano essere in corso sopralluoghi finalizzati a pianificare furti.

A portare la vicenda all'attenzione pubblica è stato il parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, contattato da diversi residenti preoccupati per quanto sta accadendo nella zona. I cittadini chiedono un rafforzamento dei controlli e un intervento delle forze dell’ordine per prevenire eventuali incursioni nelle abitazioni.

Nei filmati diffusi sui canali social del deputato si vedono due individui con cappellini calati sul volto, apparentemente impegnati a controllare gli accessi degli edifici. Secondo le segnalazioni raccolte nel quartiere, i sospetti si concentrano sull’utilizzo della cosiddetta “tecnica del filo di colla”, un metodo spesso associato ai furti in appartamento.

Il sistema consiste nell'applicare un sottilissimo filamento di colla tra la porta d’ingresso e il relativo telaio. Il segno, quasi impercettibile, permette ai malintenzionati di verificare successivamente se l’abitazione sia stata aperta. Se il filo risulta ancora integro dopo alcuni giorni, ciò può indicare che nessuno è entrato o uscito dall’appartamento, suggerendo l’assenza temporanea degli occupanti e rendendo l’immobile un potenziale obiettivo.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza nel quartiere. I residenti invitano i vicini a controllare con attenzione porte e serrature, segnalando immediatamente alle autorità eventuali anomalie o presenze sospette. Nel frattempo, le immagini delle telecamere potrebbero rivelarsi utili per identificare i due uomini e chiarire la natura dei loro movimenti all’interno degli edifici della zona.