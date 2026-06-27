Incidente sulla Statale, muore motociclista

L’urto tra i due mezzi è stato particolarmente violento e per il motociclista non c’è stato purtroppo nulla da fare

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 90 bis, nei pressi dello svincolo di Paduli, dove si sono scontrati un’automobile e una motocicletta per cause ancora in corso di accertamento. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 49 anni, indicato con le iniziali M.G., originario di Apice, che si trovava alla guida della moto. L’urto tra i due mezzi è stato particolarmente violento e per il motociclista non c’è stato purtroppo nulla da fare.



Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e a stabilire eventuali responsabilità.



La circolazione lungo il tratto interessato della statale ha subito rallentamenti per tutta la durata delle operazioni di soccorso e dei rilievi tecnici. Le indagini proseguono per chiarire le cause dell’incidente.