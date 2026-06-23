La provincia di Napoli in preda ai blackout elettrici: è emergenza

i tecnici della società elettrica hanno illustrato le possibili cause dei disservizi

Si è svolta a Palazzo di Governo una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), convocata dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, per un aggiornamento sulla situazione dei blackout elettrici che negli ultimi giorni hanno interessato diversi comuni dell’area metropolitana, con particolare criticità sull’isola di Ischia e nei territori a nord del capoluogo. All’incontro hanno preso parte i sindaci dei comuni isolani, oltre ai rappresentanti dei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca e Melito, insieme ai referenti della ASL Napoli 2, alla dirigenza sanitaria dell’Ospedale Antonio Rizzoli, ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’ordine. Presenti anche i rappresentanti delle società di gestione del servizio elettrico.



Nel corso della riunione, i tecnici della società elettrica hanno illustrato le possibili cause dei disservizi, riconducendole a ondate di calore particolarmente intense che avrebbero provocato il surriscaldamento e il danneggiamento di cavi e giunti interrati, causando interruzioni della fornitura in diverse aree.



Per far fronte alle emergenze, è stata attivata sull’isola di Ischia una power station mobile e sono stati predisposti due gruppi elettrogeni aggiuntivi, destinati a garantire il rapido ripristino dell’energia elettrica in caso di ulteriori guasti durante il periodo estivo, in attesa del completamento degli interventi strutturali di riparazione della rete.



I referenti sanitari hanno inoltre assicurato che le strutture ospedaliere e i principali centri assistenziali dell’area metropolitana sono dotati di sistemi di alimentazione autonomi, già attivabili in caso di interruzione della rete elettrica, garantendo così la continuità delle prestazioni sanitarie essenziali. È stata inoltre valutata l’ipotesi di potenziare ulteriormente i gruppi elettrogeni già presenti nelle strutture.



Per quanto riguarda l’area a nord di Napoli, interessata da un blackout nella notte precedente, è stato comunicato che tutte le utenze sono state nel frattempo rialimentate grazie all’intervento di gruppi elettrogeni e power station mobili trasportate sul posto, mentre proseguono le attività di ripristino definitivo della rete.



La società elettrica ha infine assicurato il mantenimento di un presidio costante sul territorio, con una task force tecnica dedicata per tutta la durata delle ondate di calore estive, oltre alla disponibilità immediata di mezzi e strutture mobili da impiegare in caso di ulteriori emergenze.



I sindaci presenti hanno dato disponibilità a velocizzare il rilascio delle autorizzazioni necessarie per consentire gli interventi di manutenzione e riparazione delle infrastrutture, qualora richieste.



Il tavolo in Prefettura resterà attivo per monitorare l’evoluzione della situazione e coordinare eventuali ulteriori interventi, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e ridurre i tempi di ripristino in caso di nuovi disservizi.