La direttrice dell'Osservatorio Vesuviano: "Ci sono i mezzi per vivere bene sotto ad un vulcano"

un’eruzione è generalmente preceduta da segnali che consentono di attivare procedure di emergenza e piani di evacuazione

«Se ci si organizza bene si può convivere anche in zone ad alto rischio vulcanico come quella napoletana». È il messaggio lanciato da Lucia Pappalardo, geologa e direttrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Vesuviano, protagonista di un episodio del podcast Italiane della Scienza, dedicato al monitoraggio del Vesuvio e alla gestione del rischio vulcanico. Nel corso dell’intervista, Pappalardo ha spiegato come il vulcano, attualmente in fase di quiescenza, venga costantemente monitorato attraverso una rete di strumenti tecnologici in grado di rilevare eventuali segnali di risveglio. Un’attività fondamentale considerando che circa 700mila persone vivono nella cosiddetta zona rossa, l’area che sarebbe maggiormente esposta in caso di una futura eruzione.

La direttrice dell’Osservatorio Vesuviano ha sottolineato la differenza tra il rischio sismico e quello vulcanico. Mentre un terremoto si verifica senza preavviso, un’eruzione è generalmente preceduta da segnali che consentono di attivare procedure di emergenza e piani di evacuazione. Per questo motivo, secondo l’esperta, è essenziale che la popolazione sia informata e conosca in anticipo i comportamenti da adottare.

Originaria di Torre del Greco e da sempre legata al territorio vesuviano, Pappalardo ha ricordato come il Vesuvio abbia prodotto nel corso della storia eruzioni molto violente, tra cui quella del 79 d.C. che distrusse le città di Pompei ed Ercolano.

Secondo la geologa, uno degli aspetti più delicati riguarda oggi la percezione del rischio. «Si è un po’ perso il ricordo del Vesuvio come sterminatore», ha osservato, spiegando che molte persone tendono ormai a considerarlo un “vulcano buono”, sottovalutandone il potenziale distruttivo. Un atteggiamento che, secondo gli esperti, rende ancora più importante il lavoro di informazione e sensibilizzazione.

L'obiettivo delle istituzioni scientifiche resta quello di garantire un monitoraggio continuo e una comunicazione chiara, affinché la convivenza con uno dei vulcani più studiati e sorvegliati al mondo possa avvenire in condizioni di massima sicurezza.