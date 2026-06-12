Investito mentre torna da una festa, muore a 17 anni

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino lungo via Torre Mileto, a circa un chilometro dal centro abitato. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo la strada a piedi con altri coetanei dopo aver partecipato a una festa di compleanno quando, all’altezza di una curva, è stato travolto da una vettura sopraggiunta lungo lo stesso tratto stradale. Alla guida dell’auto vi sarebbe stato un altro ragazzo che aveva preso parte alla medesima festa. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato gravissime ferite al diciassettenne. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il giovane e di salvargli la vita. Nonostante ogni sforzo del personale sanitario, però, le lesioni riportate si sono rivelate fatali e il ragazzo è deceduto poco dopo.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, verificare le condizioni della carreggiata, la velocità del veicolo e ogni altro elemento utile a chiarire le responsabilità dell’accaduto.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di San Nicandro Garganico, dove la famiglia del giovane è molto conosciuta. Il padre svolge la professione di consulente del lavoro, mentre la madre è insegnante. In paese si respira un clima di grande dolore e sgomento per una vita spezzata improvvisamente a pochi passi dal rientro a casa dopo una serata trascorsa con gli amici.

Nelle prossime ore gli investigatori proseguiranno le attività di accertamento per definire tutti i contorni della tragedia e fornire una ricostruzione completa dell’incidente.