Investito da Jeep, bimbo in minimoto muore nel Vallo di Lauro

La dinamica dell’incidente non è ancora stata definita con precisione

Una tragedia ha sconvolto il Vallo di Lauro nel pomeriggio, lungo la strada che collega Lauro a Moschiano, dove un bambino di 10 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico investimento avvenuto in uno dei tornanti del percorso. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, il piccolo viaggiava in sella a una minimoto, mentre il padre lo seguiva a breve distanza a bordo di un’autovettura. In circostanze ancora da chiarire, il bambino sarebbe stato travolto da una Jeep in transito lungo la carreggiata.



Le condizioni del minore sono apparse sin dai primi istanti estremamente critiche. Sul posto è stato immediatamente richiesto l’intervento dell’eliambulanza per un trasferimento d’urgenza verso una struttura ospedaliera specializzata, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile: il cuore del bambino ha cessato di battere prima del trasporto.



La dinamica dell’incidente non è ancora stata definita con precisione. I carabinieri sono intervenuti sul luogo della tragedia per effettuare i rilievi e raccogliere testimonianze utili a ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità.



La notizia ha rapidamente scosso la comunità locale, lasciando sgomento l’intero territorio del Vallo di Lauro, dove la famiglia del piccolo è conosciuta. Le indagini proseguono per fare piena luce su quanto accaduto e chiarire ogni dettaglio di una vicenda che ha assunto contorni drammatici.