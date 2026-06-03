Investito da camion in retromarcia, muore operaio

l’uomo sarebbe stato travolto durante una manovra di un mezzo pesante

Ennesima tragedia sul lavoro nel capoluogo partenopeo, dove un uomo di 63 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi dopo essere stato investito da un camion in retromarcia all’interno di un centro logistico. L’incidente è avvenuto in via Tommaso Fasano, nella zona di Poggioreale, all’interno dell’ex stabilimento Fiat. Per la vittima non c’è stato nulla da fare: l’impatto si è rivelato fatale e i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo sarebbe stato travolto durante una manovra di un mezzo pesante impegnato nelle attività di movimentazione all’interno dell’area logistica.

Le circostanze esatte dell’investimento sono in fase di accertamento. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire la posizione del lavoratore e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza del sito.

Indagini della Polizia e dell’Ispettorato del Lavoro

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, che hanno avviato i rilievi e raccolto le prime testimonianze utili a ricostruire la dinamica dei fatti.

Parallelamente è stato attivato anche l’Ispettorato del Lavoro, che sta verificando la regolarità della posizione lavorativa della vittima e il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del centro logistico.

Procura apre un’inchiesta

La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un fascicolo sull’accaduto per fare piena luce sull’incidente e accertare eventuali responsabilità penali e amministrative.

L’area è stata sottoposta a controlli mentre proseguono gli accertamenti tecnici per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento.

Una nuova vittima sul lavoro

La tragedia riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, ancora una volta teatro di un incidente mortale. Le indagini dovranno chiarire se si sia trattato di un tragico incidente o se vi siano state omissioni o criticità nelle procedure di sicurezza.