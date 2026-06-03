Investiti dal treno diretto a Napoli Centrale: in due gravissimi

Gli investigatori stanno lavorando per accertare la loro identità e ricostruire con precisione i momenti precedenti all’incidente

Due persone sono rimaste gravemente ferite nella mattinata di oggi, intorno alle 5.30, dopo essere state investite da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta. Secondo una prima ricostruzione, i due si trovavano lungo i binari quando sono stati travolti da un Intercity della linea Milano–Siracusa, in transito in direzione Napoli. L’impatto è stato violento e ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, insieme alle forze dell’ordine e al personale ferroviario, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a prestare le prime cure ai feriti. Le condizioni dei due sono apparse da subito gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento urgente in ospedale: uno è stato ricoverato al nosocomio di Caserta, l’altro alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Al momento non sono ancora note le generalità delle persone coinvolte, che sarebbero prive di documenti di riconoscimento. Gli investigatori stanno lavorando per accertare la loro identità e ricostruire con precisione i momenti precedenti all’incidente.

La circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti e disagi sulla tratta interessata, con ripercussioni sulla regolarità dei collegamenti. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare se si sia trattato di un attraversamento accidentale o di altre circostanze.