Investe due ragazzi, ne uccide uno e poi scappa

I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area

Nella notte un’auto ha travolto due giovani, provocando la morte di uno di loro, per poi allontanarsi senza fermarsi. Il fatto è avvenuto a Guidonia Montecelio, nei pressi della capitale. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe investito i due ragazzi mentre stavano camminando lungo la carreggiata dopo essere usciti da un locale della zona, continuando poi la propria corsa e facendo perdere le tracce.

La vittima, uno studente italiano di 23 anni, è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario del 118 giunto sul posto. L’altro giovane, anche lui coetaneo, ha riportato ferite.

I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area e raccogliendo testimonianze utili per identificare il responsabile.

Le operazioni di rilievo tecnico-scientifico sono state svolte dai militari della Tenenza di Guidonia, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.