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Investe due ragazzi, ne uccide uno e poi scappa

I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area

A cura di Redazione
13 giugno 2026 13:00
Investe due ragazzi, ne uccide uno e poi scappa -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Nella notte un’auto ha travolto due giovani, provocando la morte di uno di loro, per poi allontanarsi senza fermarsi. Il fatto è avvenuto a Guidonia Montecelio, nei pressi della capitale. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe investito i due ragazzi mentre stavano camminando lungo la carreggiata dopo essere usciti da un locale della zona, continuando poi la propria corsa e facendo perdere le tracce.

La vittima, uno studente italiano di 23 anni, è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario del 118 giunto sul posto. L’altro giovane, anche lui coetaneo, ha riportato ferite.

I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area e raccogliendo testimonianze utili per identificare il responsabile.

Le operazioni di rilievo tecnico-scientifico sono state svolte dai militari della Tenenza di Guidonia, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

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