Inseguimento per chilometri con spari, volevano rapinare 17enne

Il giovane, nel tentativo di sottrarsi agli aggressori, avrebbe accelerato improvvisamente imboccando la strada a forte velocità

Attimi di paura questa mattina nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, dove una presunta tentata rapina si è trasformata in un pericoloso inseguimento tra le strade cittadine, culminato con l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco. L’episodio si è verificato intorno alle 7 in via Cavalleggeri d’Aosta. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, alcuni individui a bordo di un suv avrebbero tentato di rapinare un ragazzo di 17 anni che si trovava alla guida di un’autovettura.

Il giovane, nel tentativo di sottrarsi agli aggressori, avrebbe accelerato improvvisamente imboccando la strada a forte velocità. Durante la fuga avrebbe però perso il controllo del mezzo, andando a urtare alcune auto parcheggiate lungo la carreggiata.

La corsa non sarebbe bastata a seminare gli inseguitori. Una volta raggiunto il veicolo del ragazzo, i presunti rapinatori avrebbero esploso diversi colpi d’arma da fuoco. Fortunatamente il 17enne non sarebbe stato colpito e sarebbe riuscito a evitare conseguenze fisiche nonostante i momenti di estrema tensione.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri della Compagnia di Bagnoli, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.