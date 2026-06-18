Insediato il nuovo Cda della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli: Gennaro Annunziata è presidente

il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri designati dal Consiglio dell’Ordine

Si è insediato, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli per il quadriennio 2025-2029. Alla guida della Fondazione è stato designato all’unanimità come Presidente, Gennaro Annunziata, delegato del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, Andrea Prota. Annunziata, ingegnere libero professionista nel settore dell’informazione, già Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, ricopre attualmente anche il ruolo di Coordinatore nazionale del C3i – Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La Fondazione Ordine Ingegneri Napoli ha il compito di promuovere attività culturali, formative e di qualificazione professionale, contribuendo alla crescita delle competenze e alla valorizzazione del ruolo degli ingegneri nel contesto sociale, economico e istituzionale. Oltre al Presidente, il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri designati dal Consiglio dell’Ordine: cinque individuati tra i propri componenti e cinque membri esterni di riconosciuta esperienza e competenza.



I componenti designati dal Consiglio dell’Ordine sono: Sergio Burattini, Vincenzo Calvanese, Mariangela Crisci, Massimo Fontana e Serena Riccio. I membri esterni sono: Nicola Bianco, Giovanni Esposito, Giovanni Manco, Eduardo Pace e Domenico Salierno.

Nel corso della seduta di insediamento sono state attribuite anche le cariche direttive: Vincenzo Calvanese ed Eduardo Pace sono stati nominati Vice Presidenti; Domenico Salierno Consigliere Segretario e Giovanni Esposito Tesoriere.

“Desidero formulare, a nome mio e del Consiglio dell’Ordine, i migliori auguri di buon lavoro al nuovo CdA della Fondazione – ha dichiarato Andrea Prota, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli. – La nostra Fondazione rappresenta da sempre uno strumento fondamentale per sostenere, accompagnare e sviluppare il programma del Consiglio, contribuendo alla crescita culturale e professionale della categoria”.

“Ringrazio il Presidente Prota, il Consiglio dell’Ordine e il Consiglio della Fondazione per la fiducia accordatami – ha dichiarato il neo Presidente Gennaro Annunziata. – È per me un onore assumere questo incarico ma, allo stesso tempo, avverto il senso di responsabilità che esso comporta. Insieme ai colleghi del Consiglio di Amministrazione ci metteremo subito al lavoro affinché la Fondazione continui a garantire il massimo supporto alle attività e agli obiettivi del Consiglio dell’Ordine”.



