Incidente sull'Asse Mediano, muore una 40enne

è stata sbalzata dal mezzo e per lei non c'è stato nulla da fare

Grave incidente stradale nella notte lungo l'Asse Mediano, dove una donna di 40 anni, Lucia Cavaliere, residente a Frattamaggiore, ha perso la vita dopo che lo scooter sul quale viaggiava è stato travolto da un'auto che, invece di fermarsi, si è allontanata facendo perdere le proprie tracce. Ferito in modo grave anche il conducente del mezzo a due ruote, Sossio Margarita, 43 anni, anch'egli di Frattamaggiore. L'incidente è avvenuto poco dopo l'una di notte nel tratto compreso tra Cardito e Frattamaggiore, a poche centinaia di metri dall'uscita per Frattamaggiore. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Stradale di Napoli, lo scooter sarebbe stato violentemente tamponato da un'autovettura di colore rosso.



L'urto è stato devastante. Lucia Cavaliere è stata sbalzata dal mezzo e per lei non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto. Il conducente dello scooter, invece, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Villa dei Fiori di Acerra, dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono giudicate molto serie.



Dopo l'investimento, il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso. Tuttavia, secondo quanto emerso dalle prime indagini, avrebbe perso il controllo della vettura subito dopo l'impatto, andando a urtare più volte i guardrail lungo la carreggiata.



Gli investigatori ritengono che il pirata della strada possa essersi anche ferito durante l'incidente. A rafforzare questa ipotesi è il ritrovamento di tracce di sangue su una piazzola di sosta situata alcuni chilometri più avanti rispetto al luogo dello schianto, dove presumibilmente l'automobilista si sarebbe fermato prima di riprendere la fuga.



La Polizia Stradale ha avviato una serrata attività investigativa per identificare il responsabile. Gli agenti stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il percorso e analizzando tutti gli elementi raccolti sul luogo dell'incidente per risalire all'auto pirata e al suo conducente.



La morte di Lucia Cavaliere ha profondamente colpito la comunità di Frattamaggiore, mentre cresce l'attesa per le condizioni di salute del 43enne ricoverato. Le indagini proseguono senza sosta per assicurare alla giustizia il responsabile della tragedia.