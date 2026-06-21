Incidente nel Salernitano, due giovani torresi in prognosi riservata

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno provveduto alle prime manovre di soccorso e al successivo trasporto d’urgenza dei feriti all’ospedale

Due giovani originari di Torre Annunziata sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia a seguito di un violento incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Lo scontro ha coinvolto due vetture: una Fiat Panda, a bordo della quale viaggiavano i due ragazzi, e una Ford Focus con all’interno alcuni uomini di nazionalità marocchina. Per cause ancora in corso di accertamento, l’impatto tra i due veicoli è stato particolarmente violento e ha avuto conseguenze gravi per gli occupanti dell’utilitaria.



Ad avere la peggio è stata proprio la Fiat Panda, che dopo l’urto è finita fuori strada terminando la sua corsa in un canale a bordo carreggiata. La scena che si è presentata ai soccorritori è apparsa sin da subito complessa, con il veicolo parzialmente sommerso e i due giovani rimasti intrappolati all’interno dell’abitacolo.



Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno provveduto alle prime manovre di soccorso e al successivo trasporto d’urgenza dei feriti all’ospedale di Battipaglia. Le condizioni dei due ragazzi sono state giudicate serie e i medici hanno disposto il ricovero in prognosi riservata.



A supporto delle operazioni di soccorso sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di zona, impegnati nelle attività di estrazione dei feriti dal veicolo e nella messa in sicurezza dell’area. Presente inoltre la Polizia Municipale di Capaccio Paestum, che ha gestito la viabilità durante le fasi più critiche dell’intervento.



I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Agropoli, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le responsabilità e comprendere le cause che hanno portato al violento impatto tra le due auto.



Le indagini proseguono per definire con precisione la sequenza dei fatti e stabilire eventuali fattori che possano aver contribuito all’incidente, mentre resta alta l’attenzione sulle condizioni dei due giovani, ancora sotto stretta osservazione da parte del personale medico.

