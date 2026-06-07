Incidente nel Napoletano, Ludovica muore a 15 anni dopo una settimana di agonia

Nelle prossime ore si terrà l’autopsia sul corpo della giovane, conferita nell’ambito delle attività disposte dall’autorità giudiziaria

È una vicenda segnata dal dolore quella che arriva da Melito, dove una ragazza di 15 anni ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 30 maggio in via Salvatore di Giacomo. La giovane, Ludovica Limongello, stava percorrendo la strada in sella a uno scooter 50 quando, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe verificato un violento impatto frontale con un’automobile che sopraggiungeva dalla direzione opposta. L’urto è avvenuto in prossimità di una curva, pochi minuti prima delle 18.

La ragazza, residente nella zona di Secondigliano, stava rientrando verso casa quando è avvenuto lo scontro. Soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli, presso il presidio Ospedale Santa Maria delle Grazie, è rimasta ricoverata per giorni prima del decesso, avvenuto venerdì scorso.

La notizia della morte ha gettato nello sconforto i familiari, che da due giorni si trovano nello stesso ospedale, stretti nel dolore per la perdita della giovane. La famiglia si è affidata all’avvocato Pasquale Sparanese e ha chiesto che venga fatta piena chiarezza sulla dinamica dell’incidente.

Sul fronte giudiziario, è attualmente iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale il conducente dell’auto coinvolta, una Smart. Le indagini sono coordinate dalla Procura competente e mirano a ricostruire con precisione velocità, traiettorie e responsabilità del sinistro.

Nelle prossime ore si terrà l’autopsia sul corpo della giovane, conferita nell’ambito delle attività disposte dall’autorità giudiziaria. La famiglia ha nominato un proprio consulente tecnico di parte, Antonio D’Ettore, per assistere alle operazioni peritali.

Intanto la comunità locale resta scossa da una tragedia che ha spezzato la vita di una giovanissima studentessa, descritta dai familiari come una ragazza piena di interessi e legata alla sua quotidianità.