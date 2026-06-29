Incidente nel centro abitato, muore 18enne

L'ipotesi principale è che il veicolo procedesse a velocità elevata

Drammatico incidente stradale nella notte a Cutro, in provincia di Crotone, dove un ragazzo di appena 18 anni, Salvatore Lukanov, ha perso la vita dopo aver perso il controllo dell'auto che stava guidando. Il violento schianto è avvenuto intorno alle 2:40 lungo Corso Nazionale, nel centro abitato. A bordo della vettura viaggiavano anche altri due giovani, rimasti gravemente feriti e trasportati d'urgenza in ospedale. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la Volkswagen Golf sarebbe uscita autonomamente dalla carreggiata per cause ancora in fase di accertamento. L'ipotesi principale è che il veicolo procedesse a velocità elevata. Dopo aver perso il controllo, l'auto ha invaso il marciapiede, abbattendo e spezzando un albero, per poi ribaltarsi più volte. L'impatto è stato devastante: la vettura è andata completamente distrutta, trasformandosi in un ammasso di lamiere.



Per il giovane conducente non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, hanno tentato ogni possibile manovra di soccorso, ma le ferite riportate erano troppo gravi e il decesso è stato constatato sul posto.



Salvatore Lukanov, nato a Crotone da madre originaria di Cutro e padre bulgaro, non aveva ancora conseguito la patente definitiva. Dagli accertamenti è emerso che guidava con il solo foglio rosa un'auto appartenente al compagno della madre, utilizzata per uscire insieme ad alcuni amici.



Nell'incidente sono rimasti feriti anche una 20enne di Petilia Policastro e un 17enne di Cutro, entrambi soccorsi dal personale del 118 e trasportati all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. I due hanno riportato diverse fratture e sono ricoverati in condizioni serie. Per la giovane, in particolare, i medici hanno disposto il ricovero nel reparto di rianimazione, dove resta sotto stretta osservazione.



I carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del tragico incidente e verificare tutti gli elementi che hanno portato alla perdita di controllo della vettura. L'intera comunità di Cutro è sotto shock per la morte del diciottenne, l'ennesima giovane vittima della strada.