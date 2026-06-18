Crolla parte di una palazzina nei Paesi Vesuviani, due persone intrappolate

Erano rimaste bloccate all’interno di un appartamento a causa del cedimento di una parte della struttura

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Ercolano, dove un cedimento strutturale ha interessato una palazzina situata in via Niglio, provocando l’immediato intervento dei soccorritori e l’attivazione delle procedure di emergenza coordinate dalla Prefettura di Napoli. A seguito dell’episodio, il prefetto Michele di Bari ha convocato una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per fare il punto sulla situazione e coordinare le attività di intervento. Sul posto sono giunti rapidamente i Vigili del Fuoco, che hanno operato per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza agli occupanti dell’edificio.



Durante le operazioni di soccorso, i pompieri sono riusciti a raggiungere e mettere in salvo i due soli residenti presenti nella palazzina al momento del crollo. Le persone erano rimaste bloccate all’interno di un appartamento a causa del cedimento di una parte della struttura e dell’accumulo di macerie che aveva impedito loro di uscire autonomamente.



Una volta estratti dall’abitazione, i due cittadini sono stati affidati al personale sanitario e trasferiti, a scopo precauzionale, presso una vicina struttura ospedaliera per essere sottoposti ai controlli medici del caso. Fortunatamente non risultano feriti e le loro condizioni non destano preoccupazione.



Sul luogo dell’accaduto sono presenti anche il comandante della Polizia Municipale di Ercolano, Nicola Vanacore, e i tecnici comunali, impegnati nelle verifiche necessarie per valutare la stabilità dell’immobile e delle strutture circostanti. Parallelamente sono stati avviati gli accertamenti per individuare le cause che hanno provocato il cedimento.



L’area resta sotto costante monitoraggio da parte delle autorità competenti, mentre proseguono le operazioni di controllo e messa in sicurezza per escludere ulteriori rischi e garantire la tutela dei residenti della zona.