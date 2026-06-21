Incidente domato all'Ospedale del Mare, nessun ferito

Secondo quanto comunicato dalla Prefettura, l’incendio ha interessato una porzione della facciata di una palazzina situata nell’area est del presidio ospedalier

Resta alta l’attenzione sull’incendio che nel pomeriggio di oggi ha interessato l’Ospedale del Mare di Napoli, provocando l’immediata attivazione del sistema di emergenza e il coinvolgimento delle principali autorità competenti per la gestione della situazione. Il rogo è scoppiato intorno alle 17.30 all’interno del complesso ospedaliero di Ponticelli. Le cause che hanno originato le fiamme sono ancora oggetto di accertamento e saranno chiarite dalle verifiche tecniche avviate nelle ore successive all’evento.



A seguito dell’emergenza, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato un Centro Coordinamento Soccorsi per monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e coordinare gli interventi delle diverse strutture coinvolte. Alla riunione hanno preso parte rappresentanti dei vigili del fuoco, dell’Asl Napoli, del servizio di emergenza 118, delle forze dell’ordine e del comando della Polizia Locale di Napoli.



Secondo quanto comunicato dalla Prefettura, l’incendio ha interessato una porzione della facciata di una palazzina situata nell’area est del presidio ospedaliero. La presenza, nelle vicinanze, di impianti e dispositivi destinati alla produzione di ossigeno ha reso necessario adottare misure di sicurezza straordinarie e procedere allo sgombero precauzionale di alcuni reparti.



L’evacuazione è stata effettuata in modo ordinato e sotto il costante controllo del personale sanitario e degli operatori dell’emergenza. I pazienti ricoverati nelle aree più vicine alla zona interessata dal rogo sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso ospedale, garantendo la continuità dell’assistenza e delle cure.



Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco, le fiamme sono state contenute e successivamente domate, evitando conseguenze più gravi per la struttura sanitaria. Tuttavia, le operazioni non si sono concluse con lo spegnimento del rogo. I pompieri stanno infatti continuando a lavorare in diversi settori del complesso ospedaliero dove si sono registrate infiltrazioni di fumo, effettuando controlli approfonditi e attività di bonifica per escludere ulteriori rischi.



Sul posto restano operative quattro squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle verifiche tecniche e nella messa in sicurezza delle aree coinvolte. Presente anche un imponente dispositivo di sicurezza composto da sei equipaggi della Polizia di Stato, quattro pattuglie dei Carabinieri e personale della Polizia Locale, incaricati di garantire il controllo dell’area e agevolare le operazioni di emergenza.



Le autorità continuano a monitorare costantemente la situazione attraverso il tavolo di coordinamento istituito dalla Prefettura, mentre sono in corso gli accertamenti per individuare con precisione l’origine dell’incendio e valutare eventuali danni strutturali causati dalle fiamme e dal fumo.



L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra cittadini, pazienti e operatori sanitari, soprattutto per il coinvolgimento di una delle principali strutture ospedaliere della Campania. Al momento, tuttavia, non risultano segnalazioni di feriti e la situazione viene considerata sotto controllo, grazie alla tempestiva risposta del sistema di soccorso e delle istituzioni presenti sul territorio.