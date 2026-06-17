Incidente con lo scooter di servizio, muore giovane postina

L’impatto è stato particolarmente violento e la donna è apparsa subito in condizioni gravissime

Tragedia della strada a San Cipriano d’Aversa, nel Casertano, dove una donna di 36 anni, Paola Russo, dipendente di Poste Italiane, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto mentre era in sella a uno scooter. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava percorrendo via Montecorvino a bordo del mezzo a due ruote quando si sarebbe verificata una sequenza di impatti che si è rivelata fatale. In un primo momento lo scooter avrebbe urtato contro un furgone che risultava fermo sulla carreggiata e condotto da un uomo di 52 anni. Successivamente, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo avrebbe invaso la corsia opposta, andando a impattare frontalmente contro un’autovettura guidata da un uomo di 40 anni.



L’impatto è stato particolarmente violento e la donna è apparsa subito in condizioni gravissime. Soccorsa e trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Aversa, è deceduta poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Cipriano d’Aversa e della Compagnia di Casal di Principe, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e individuare eventuali responsabilità.



Gli accertamenti preliminari indicano che sull’asfalto non sarebbero state rilevate tracce di frenata, elemento che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi per chiarire l’esatta sequenza dei fatti e le cause della perdita di controllo dello scooter.



Le indagini proseguono per definire ogni dettaglio della dinamica dell’incidente e per fornire un quadro completo dell’accaduto.