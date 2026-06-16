Incidente all'incrocio, 23enne perde la gamba sinistra

La caduta gli avrebbe provocato traumi multipli e lesioni gravissime, fino alla perdita dell'arto

Un grave incidente stradale ha scosso nel pomeriggio di ieri l’area occidentale di Napoli, nel tratto compreso tra Bagnoli e Fuorigrotta, precisamente in via Pasquale Leonardi Cattolica all’altezza dell’incrocio con via Cavalleggeri d’Aosta. Uno scontro violento tra un’auto e una moto ha provocato conseguenze estremamente serie per un giovane di 23 anni, che è rimasto gravemente ferito. Secondo quanto ricostruito nelle prime ore successive al sinistro, ancora al vaglio degli investigatori, l’impatto tra i due mezzi sarebbe stato particolarmente violento. Il ragazzo, che si trovava in sella al motociclo, avrebbe avuto la peggio nell’urto, venendo sbalzato violentemente sull’asfalto. La caduta gli avrebbe provocato traumi multipli e lesioni gravissime, fino alla perdita della gamba sinistra.



L’incidente si è verificato intorno alle 17:40 di lunedì 15 giugno. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro, che hanno prestato le prime cure al giovane. Dopo essere stato stabilizzato sul luogo dell’incidente, il 23enne è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Napoli.



All’arrivo in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito critiche. Il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e successivamente ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove si trova tuttora in prognosi riservata. I medici stanno monitorando costantemente l’evoluzione del quadro clinico.



Anche la conducente dell’auto coinvolta nello scontro si è fermata immediatamente dopo l’impatto. La donna ha riportato alcune ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Napoli, in particolare l’Unità Operativa Fuorigrotta, che hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile per chiarire le responsabilità e le eventuali infrazioni commesse.



Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di una mancata precedenza o di una manovra errata da parte di uno dei due veicoli, ma al momento non si esclude alcuna pista. Fondamentale potrebbe rivelarsi l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso il momento dello scontro o i secondi precedenti all’impatto.



L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in una zona particolarmente trafficata della città, dove negli ultimi mesi si sono già verificati altri incidenti anche molto gravi. Le forze dell’ordine continuano infatti a intensificare i controlli sul territorio, mentre parallelamente proseguono anche le iniziative di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani.