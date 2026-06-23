Incensurato ucciso a 21 anni sotto casa

Sul luogo del delitto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi tecnico-scientifici e avviato immediatamente le indagini

Si chiamava Lorenzo Spasiano il giovane di 21 anni ucciso nella notte a colpi di arma da fuoco nel quartiere Miano, nella zona nord di Napoli. L'agguato è avvenuto in via Caprera, nei pressi dell'abitazione della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, l'autore dell'omicidio avrebbe esploso diversi colpi da distanza ravvicinata, colpendo mortalmente il giovane. Immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale Cardarelli, il 21enne è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate.



Lorenzo Spasiano, da quanto emerso nelle prime verifiche investigative, era incensurato e non risulterebbe legato ad ambienti della criminalità organizzata. Un elemento che rende ancora più complesso il lavoro degli investigatori impegnati a ricostruire il contesto e il movente dell'omicidio.



Sul luogo del delitto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi tecnico-scientifici e avviato immediatamente le indagini. Il caso è seguito dai militari del Nucleo Operativo Napoli Stella, che stanno acquisendo testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per identificare il responsabile e chiarire la dinamica dell'agguato.



Al momento nessuna pista viene esclusa dagli investigatori.