Incendio nella notte, brucia capannone di 3000 metri quadrati

Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per circoscrivere l'incendio ed evitare che le fiamme si propagassero ad altre strutture

Un vasto incendio è divampato nella notte nella zona orientale di Napoli, dove un capannone adibito alla conservazione di prodotti ortofrutticoli è stato interessato da un violento rogo che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. L'allarme è scattato intorno alle 3.45 in via Cupa Vicinale dell’Olivo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale, allertati dai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme hanno interessato una struttura situata all'interno di un'area estesa tra i 2mila e i 3mila metri quadrati. Il rogo ha coinvolto tre grandi celle frigorifere utilizzate per lo stoccaggio e la conservazione di prodotti ortofrutticoli, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per circoscrivere l'incendio ed evitare che le fiamme si propagassero ad altre strutture presenti nelle vicinanze. Al termine delle operazioni il rogo è stato completamente domato.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte. Restano invece da accertare le cause che hanno provocato l'incendio.

I Carabinieri della stazione competente hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'origine del rogo e verificare eventuali responsabilità. Non viene esclusa alcuna ipotesi, mentre proseguono i sopralluoghi nell'area interessata dall'incendio.