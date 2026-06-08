In tre provano ad entrare in casa del sindaco di Scafati

Aliberti ha voluto trasformare la propria esperienza in un’occasione per sensibilizzare la comunità

Tentato furto nell’abitazione del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti. L’episodio, avvenuto nelle scorse ore, è stato reso noto dallo stesso primo cittadino attraverso i social network, dove ha raccontato quanto accaduto e lanciato un appello ai cittadini affinché mantengano alta l’attenzione sul tema della sicurezza. Secondo quanto riferito dal sindaco, tre uomini avrebbero tentato di introdursi all’interno della sua abitazione, cercando di forzare gli accessi dell’immobile. Il piano, tuttavia, non sarebbe andato a buon fine e i malintenzionati sarebbero stati costretti a desistere prima di riuscire a entrare in casa.

L’episodio ha suscitato particolare preoccupazione non solo perché ha coinvolto il primo cittadino, ma anche perché si inserisce in un contesto in cui il fenomeno dei furti nelle abitazioni continua a rappresentare una delle principali fonti di allarme per residenti e amministrazioni locali.

Attraverso il suo messaggio pubblico, Aliberti ha voluto trasformare la propria esperienza in un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Il sindaco ha invitato tutti a prestare attenzione a movimenti sospetti e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni anomale ai carabinieri, sottolineando come la prevenzione e la vigilanza collettiva possano contribuire in maniera significativa alla sicurezza del territorio.

Sull’accaduto potrebbero essere avviati ulteriori accertamenti per identificare i responsabili e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili registrati nella zona. Nel frattempo, l’appello lanciato dal primo cittadino punta a rafforzare il senso di collaborazione tra istituzioni, cittadini e forze dell’ordine, elemento considerato fondamentale per contrastare i reati predatori e aumentare la percezione di sicurezza nella comunità.

Il tentativo di intrusione si è concluso senza conseguenze per gli occupanti dell’abitazione, ma rappresenta un ulteriore campanello d’allarme sul fronte della sicurezza urbana, tema che continua a essere al centro del dibattito pubblico anche nel territorio dell’Agro nocerino-sarnese.