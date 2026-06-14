In fin di vita dopo aver battuto la testa a calcetto, si è svegliato dal coma

«Il suo cuore ha ricominciato a battere. La strada è ancora lunga, ma questo è il primo grande passo»

«Daniele è sveglio». È con queste parole, cariche di emozione e sollievo, che la madre del 22enne di Laurino ha annunciato la notizia attesa da giorni: il giovane si è risvegliato dal coma dopo due settimane di paura e speranza. Il ragazzo, studente di medicina, era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto durante una partita di calcetto tra amici a Villa Littorio. Una caduta dopo un contrasto di gioco gli aveva provocato un serio trauma cranico, rendendo necessario il ricovero d’urgenza e un delicato intervento chirurgico.

Da quel momento il giovane era stato seguito costantemente nell’unità di rianimazione dell’ospedale di Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i medici hanno monitorato giorno e notte le sue condizioni in un quadro clinico inizialmente critico.

Ora, dopo giorni di apprensione, il primo segnale incoraggiante: il risveglio. «Il suo cuore ha ricominciato a battere. La strada è ancora lunga, ma questo è il primo grande passo», ha scritto la madre sui social, condividendo la gioia di una famiglia che ha attraversato momenti difficilissimi.

Nel suo messaggio, la donna ha voluto anche ringraziare profondamente tutto il personale sanitario che ha seguito il ragazzo in terapia intensiva. «Grazie per non averci mai lasciati soli, ringraziamo di cuore ognuno di voi», ha scritto, esprimendo riconoscenza in particolare verso l’Unità di Anestesia e Rianimazione, descritta come un reparto che ha accolto il giovane “come un figlio” e sostenuto i genitori con grande umanità.