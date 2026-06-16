In autostrada per chilometri senza usare le mani in moto

L’episodio ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti online, generando numerose reazioni e riaccendendo il dibattito sulla sicurezza stradale

Un motociclista lanciato lungo la strada senza impugnare il manubrio per diversi chilometri. È quanto denunciato da una cittadina che ha assistito alla scena lungo il tratto compreso tra Capua e Caianello, decidendo di documentare tutto con il proprio cellulare e di inviare il video al deputato Francesco Emilio Borrelli. Secondo il racconto della donna, il centauro avrebbe percorso un lungo tratto di strada guidando la moto senza mai tenere le mani sul manubrio, una condotta che ha immediatamente destato preoccupazione tra gli altri automobilisti presenti sulla carreggiata.



«Le invio un video allucinante e vergognoso. Da Capua a Caianello ha guidato senza mai usare le mani sul manubrio, al punto che poi ho deciso di registrarlo», ha scritto la cittadina nella segnalazione inviata al parlamentare.



Le immagini, diffuse successivamente sui social network, mostrerebbero il motociclista procedere per diversi tratti mantenendo entrambe le mani lontane dal manubrio, una manovra estremamente rischiosa che avrebbe potuto provocare conseguenze gravi sia per il conducente sia per gli altri utenti della strada.



L’episodio ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti online, generando numerose reazioni e riaccendendo il dibattito sulla sicurezza stradale. In molti hanno evidenziato come comportamenti di questo tipo rappresentino un pericolo concreto, soprattutto su arterie ad alta percorrenza dove basta una minima distrazione o un imprevisto per causare incidenti anche molto gravi.



La vicenda si inserisce nel più ampio tema delle condotte irresponsabili alla guida, spesso documentate e condivise sui social come fossero imprese spettacolari, ma che in realtà espongono a rischi elevatissimi chi le compie e chi si trova nelle vicinanze. Da più parti viene chiesto un rafforzamento dei controlli e delle attività di prevenzione per contrastare comportamenti che mettono a repentaglio la sicurezza pubblica.



Fortunatamente, almeno secondo quanto emerso finora, l’episodio non avrebbe provocato incidenti o feriti, ma resta alta l’attenzione sul fenomeno delle manovre pericolose effettuate sulle strade italiane.