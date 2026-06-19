Impatto con un'auto, muore a 15 anni

L’urto è stato violentissimo: il 15enne, che si trovava sullo scooter come passeggero, sarebbe stato sbalzato in avanti

Tragedia nella mattinata all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove un ragazzo di 15 anni, residente nel capoluogo, ha perso la vita a seguito delle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nelle ore notturne. Il giovane, indicato con le iniziali P.M., era arrivato in condizioni disperate al nosocomio di via San Leonardo dopo lo schianto avvenuto intorno alla mezzanotte e mezza. Alla guida dello scooter si trovava un maggiorenne, che è rimasto a sua volta ferito in modo serio e si trova tuttora ricoverato sotto stretta osservazione medica.



Secondo una prima ricostruzione, il mezzo a due ruote, su cui viaggiavano i due ragazzi, si sarebbe scontrato con un’automobile lungo la carreggiata che conduce alla stazione centrale di Salerno. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’impatto, ma tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella di un’eventuale velocità elevata.



L’urto è stato violentissimo: il 15enne, che si trovava sullo scooter come passeggero, sarebbe stato sbalzato in avanti riportando traumi gravissimi dopo un volo di diversi metri e una successiva caduta sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, insieme agli operatori di “Strade Sicure” e agli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.



Nonostante il tempestivo trasporto in ospedale e i tentativi dei medici di stabilizzarlo, le condizioni del ragazzo sono apparse fin da subito critiche. Il decesso è sopraggiunto nelle ore successive, lasciando sgomenta la comunità salernitana.



Proseguono gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire ogni dettaglio dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.