Forte terremoto fa tremare il Sud: segnalazioni da tutti i Paesi Vesuviani

L'evento sismico, registrato alle 00:12, ha avuto una magnitudo di 6.2

Una forte scossa di terremoto ha seminato paura nella notte tra il 1° e il 2 giugno in gran parte del Sud Italia. L'evento sismico, registrato alle 00:12, ha avuto una magnitudo di 6.2 ed è stato localizzato al largo della costa tirrenica calabrese, nel tratto nord-occidentale della provincia di Cosenza. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l'epicentro è stato individuato in mare, a circa 22 chilometri dalla costa di Belmonte Calabro, mentre l'ipocentro è stato rilevato a una profondità di circa 250 chilometri. Proprio questa caratteristica ha contribuito a limitare gli effetti distruttivi in superficie, pur rendendo il sisma percepibile su un'area molto vasta.

La scossa è stata avvertita distintamente lungo tutta la fascia tirrenica della Calabria e in numerosi centri dell'entroterra cosentino. Centinaia di segnalazioni sono giunte anche da altre regioni del Mezzogiorno, con cittadini che hanno riferito di aver percepito oscillazioni e tremori nelle abitazioni da Palermo fino a Bari, passando per la Campania, la Basilicata e la Puglia.

Nei minuti successivi al terremoto, molte persone si sono riversate sui social network per raccontare la propria esperienza e cercare informazioni sull'evento. In diverse città del Sud si sono registrati momenti di apprensione, soprattutto ai piani alti degli edifici, dove il movimento è stato percepito con maggiore intensità.

Nonostante la magnitudo significativa, le prime verifiche effettuate dalle forze dell'ordine, dai Vigili del Fuoco e dagli enti locali non hanno evidenziato danni rilevanti a persone o strutture. Le autorità hanno comunque attivato le procedure di controllo previste in questi casi, avviando sopralluoghi e monitoraggi su edifici pubblici, infrastrutture e reti di collegamento.

Particolare attenzione è stata rivolta ai comuni più vicini all'epicentro, tra cui Belmonte Calabro, Amantea e San Lucido, aree che storicamente convivono con un elevato livello di rischio sismico legato alla complessa geologia del Tirreno meridionale.

A seguito della scossa, il Dipartimento della Protezione Civile ha immediatamente attivato il monitoraggio della situazione attraverso la Sala Situazione Italia, mantenendo un costante collegamento con le strutture operative presenti sul territorio. Sebbene non siano emerse criticità significative nelle prime ore successive all'evento, il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano ha disposto la convocazione dell'Unità di Crisi nazionale presso la sede di Roma per seguire l'evolversi della situazione e coordinare eventuali interventi.

Gli esperti sottolineano come la notevole profondità dell'ipocentro abbia favorito una propagazione delle onde sismiche su distanze molto ampie, consentendo al terremoto di essere avvertito in numerose regioni senza però provocare gli effetti devastanti che normalmente possono accompagnare eventi di analoga magnitudo ma più superficiali.

L'area interessata dal sisma rappresenta una delle zone a maggiore attenzione sismica del Paese. La Calabria occidentale, infatti, è stata nel corso dei secoli teatro di terremoti particolarmente distruttivi che hanno segnato profondamente la storia del territorio. Anche negli ultimi mesi i sistemi di monitoraggio hanno registrato diversi eventi di minore intensità nel Tirreno meridionale, confermando l'elevata attività geodinamica della regione.

Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore, mentre la rete di monitoraggio dell'INGV continua a seguire l'evoluzione del fenomeno per individuare eventuali repliche o anomalie. Al momento, tuttavia, il quadro generale appare rassicurante e non risultano situazioni di emergenza legate alla forte scossa che ha fatto tremare il Sud Italia nel cuore della notte.