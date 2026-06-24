Il trattore si ribalta e resta schiacciato

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non si escludono un possibile problema tecnico

Grave incidente agricolo nel pomeriggio ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove un uomo di 60 anni è rimasto seriamente ferito dopo il ribaltamento del trattore su cui stava lavorando. L’episodio si è verificato in contrada Camporeale, in una zona rurale caratterizzata da terreni impervi e strade di campagna. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era impegnato nel trasporto di balle di fieno quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non si escludono un possibile problema tecnico al carrello trainato o le difficili condizioni del terreno, particolarmente sconnesso e in pendenza.



Il trattore si è improvvisamente ribaltato, travolgendo il conducente e provocandogli gravi traumi.



L’allarme e i soccorsi



L’allarme è scattato grazie alla presenza di alcune persone che si trovavano nelle vicinanze e che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 e i Carabinieri, che hanno raggiunto la zona rurale per prestare i primi soccorsi e avviare gli accertamenti sull’accaduto.



Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito serie. Dopo le prime cure sul posto, il 60enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino.



Prognosi riservata



I medici hanno disposto il ricovero in prognosi riservata, vista la gravità dei traumi riportati nell’incidente. Al momento non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni cliniche.



Accertamenti in corso



I Carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente agricolo. Sarà necessario chiarire se il ribaltamento sia stato causato da un guasto meccanico, da un errore di manovra o dalle caratteristiche del terreno, che in quell’area risulta particolarmente accidentato.



L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei lavori agricoli, spesso svolti in condizioni difficili e con mezzi che, in caso di perdita di controllo, possono risultare estremamente pericolosi.